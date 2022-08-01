Antalya gündem haberleri... Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Antalya gündem haberleri... Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya gündem haberleri... Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya haberleri: Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Kemer İstihbarat Kısım Amirliği ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Göynük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 4 yıldır firari olan R.Ö, yakalandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Jandarma Antalya Kemer Güncel Haberler

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