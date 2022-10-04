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Antalya gündem haberleri | Antalya'da 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Antalya gündem haberleri | Antalya'da 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Antalya haber... Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.T.Ö'nün ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Antalya Kepez Güncel Haberler

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