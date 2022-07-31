Antalya gündem haberleri... Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı Antalya haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir evin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti H.Ç. (30) ve U.İ'nin (32) çaldığını tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.İ. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Mert Cantürk Jandarma Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya gündem haberleri... Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.