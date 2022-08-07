Antalya gündem haberleri... Alanya'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, 10 bin 914 lira ceza kesildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, 10 bin 914 lira ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanlar Mahallesi'nde ruhsatsız bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi S.A. ile A.Z, M.Y, H.K, S.D. ve N.D'ye toplam 10 bin 914 lira para cezası uygulandı. Güncel AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler

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