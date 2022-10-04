Antalya gündem haberi... Akseki'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu bir kişi yaralandı.
Emin Ö. idaresindeki 06 HRN 62 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Geriş Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada otomobil sürücüsü Emin Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel