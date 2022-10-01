Antalya gündem haberleri | Akseki'de İngiliz turistler kuş gözlemi yaptı
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Antalya haberleri... Antalya'nın Akseki ilçesine gelen İngiliz turistler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde kuş gözlemi yaptı.
Antalya'nın Akseki ilçesine gelen İngiliz turistler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde kuş gözlemi yaptı.
İlçeye gelen 4 turist, gerekli izinlerin ardından belirlenen bölgelerde dürbün yardımı ile kuşları izledi.
İngiliz turistler, kızıl şahin, kızılsırtlı örümcekkuşu, kınalı keklik, aksırtlı kuyrukkakan, kuyrukkakan, sıvacı kuşu, Anadolu sıvacı kuşu gibi bölgede yayılış gösteren kuşları gözlemledi.
Faaliyet, aynı gün sonlandırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel