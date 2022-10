Antalya gündem haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2. Gün Geride Kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ikinci günü, Antalya izleyicisinin yoğun ilgisiyle geçti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri "Gidiş O Gidiş" izleyicilerle buluştu. Yakın zamanda kaybettiği dostunun yasını tutan bir kadını odağına alan film sonrası gerçekleşen söyleşide yönetmenlerden Burak Çevik filme dair soruları yanıtladı.

Belmin Söylemez'in her biri ayrı ayrı ayakta kalma mücadelesi veren üç kadının yollarını kesiştirdiği Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden "Ayna Ayna"nın gösterimi yönetmen Belmin Söylemez, oyuncular Manolya Maya, Laçin Ceylan, Şenay Aydın, senarist ve yapımcı Haşmet Topaloğlu, kurgucu Evren Luş, cast direktörü Erengül Öztürk ve ses tasarımcısı Seçkin Akyıldız'ın katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Signe Baumane'nin Evlilik Hayatım / My Love Affair With Marriage ve Michal Vinik'in Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married Türkiye'de ilk kez AKM Aspendos salonunda ilk kez izleyiciyle buluştu.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise "Hatice", "Filmin Adı Ne?" ve "KAF KAF" filmleri izleyicilerle buluştu.

Murat Erün'ün, en fazla yedi-sekiz yıl yaşayacağı söylenmesine rağmen ömrünün kırk iki yılını geride bırakan, yüzde doksan sekiz engelli olmasına rağmen maruz kaldığı ayrımcılıklar, haksızlıklar karşısında hayattan kopmayan, inatla sınırları aşmaya çalışan SMA hastası bir kadının öyküsünü anlattığı "Hatice" belgeselinin gösterimine, filmin kahramanı Hatice Özkan ve babası Murat Özkan ile katıldı. Murat Erün, film sonrası gerçekleşen söyleşide sözü Hatice Özkan ve seyircilere bıraktı.

Türkiye'de kadın sinemasının temellerini atan 68 kuşağından öncü kadın yönetmenlerin deneyimlerini, kayıp filmlerini mercek altına alan "Filmin Adı Ne?" belgeselinin gösterimi sonrasında yönetmen Pınar Fontini izleyicilerle bir araya geldi.

Yönetmen Metin Dağ, 1966 Varto depremini bizzat yaşayan ve trajik izlerini hayat boyu taşıyanların yolculuğuna ve coğrafyanın kaderine tanıklık ettiren belgeseli "KAF KAF"ın gösterimi sonrasında gerçekleşen söyleşide seyircilerin sorularını yanıtladı.

Özel Gösterimler bölümü filmlerinden "Leyla Hanım"ın gösterimi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in ev sahipliğinde, filmin yönetmeni İlke İşisağ, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ve Başkan Vekili Çetin Sarıca'nın katılımıyla gerçekleşti.

Trajik bir kaza ile hayatını kaybeden Tu¨rkiye'nin ilk kadın il belediye bas¸kanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan belgeselin gösterimi sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Atakan, henüz daha makamı yokken, belediye başkanı değilken bile iz bırakmış bir kadın, dik duruşlu bir kadın, ne istediğini bilen bir kadın ve kadınlar için de mücadele eden bir kadın. Böyle kadın mücadeleleri unutulmamalı. Toplumun her kesiminde var olma mücadelesi gösteren, ben de varım deme cesaretini gösteren tüm kadınlar için aslında Leyla Atakan'lar ve onun gibi nice kadın karakterler rol model olmalı, o yüzden de unutulmamalı dedik, böylesi bir filme imza atmaya çalıştık" dedi.

ANTALYA FİLM FORUM'DA ÖDÜLLER BU AKŞAM SAHİPLERİNİ BULACAK

Antalya Film Forum'da dün Uzun Metraj Kurmaca, Dizi/Kısa Dizi ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu projelerinin sunumları gerçekleşti. Tüm kategorilerde sunumların sona erdiği Antalya Film Forum'da ödüller bu akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Forum Artı etkinlikleri kapsamında deneyimli Amerikalı yazar-film eleştirmeni Deborah Young moderatörlüğünde Amerikalı-Fransız oyuncu-yönetmen-yapımcı Jean-Marc Barr ve Türk oyuncu-yapımcı Damla Sönmez'in ABD, Avrupa ve Türkiye'deki oyunculuk deneyimleri üzerine konuştukları ustalık sınıfı gerçekleşti.

"Dijital Platformlar: Ortak Beklentiler Neler?" başlıklı konuşmada ise senarist, yönetmen Deniz Akçay, yapımcı Yamaç Okur, Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu ve BluTV İçerik ve Ticari Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz sektördeki ortak beklentiler üzerine sohbet ettiler.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.