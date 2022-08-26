Antalya gündem haberi | Milletvekili Uslu Demre'de hasta ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde hastaları evlerinde ziyaret etti.

Uslu, beraberindeki AK Parti Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı ve partililerle Beymelek Mahallesinde hasta ziyaretleri yaptı.

Hasta yatan Mustafa Güngör'ü ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Uslu, burada yaptığı açıklamada, şehit ailesi ve gazi yakınları ile hastaları her fırsatta ziyaret ettiklerini söyledi.

Taziyelere de katıldıklarını, yaşlıların hal hatırlarını sorduklarını dile getiren Uslu, "Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi biz yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi bizler vatandaşlarımızın yanındayız. Ne yapılması gerekiyorsa, en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar yakınlarına da kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu. ???????