Antalya gündem haberi... Kumluca'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Antalya haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı Buğday Pazara kavşağında, kırmızı ışıkta bir kamyonetin yavaşlaması üzerine arkasından gelen iş makinesi, kamyonet, 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel