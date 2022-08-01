Antalya gündem haberi | Korkuteli'de serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı
Antalya haber: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde serada Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde serada Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçüklü Mahallesi'nde S.N. ve M.N'nin seralarında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Korkuteli JASAT timi ve Kızılcadağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 50 kök Hint keneviri ile 8 kilo esrar ele geçirildi.
Sera sahipleri S.N. ve M.N, gözaltına alındı.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel