Antalya gündem haberi | Finike'de ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi Antalya gündem haberi | Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi. Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kumluca Narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 Ağustos'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan H.B'nin cep telefonunda inceleme gerçekleştirdi. Hint keneviri fotoğraflarını fark eden ekipler, koordinatlar üzerinden Finike ilçesi Yalnız Mahallesi ormanlık alanda kurumaya bırakılmış 75 Kök Hint keneviri buldu. Operasyonda budama makası, bidon, kürek, kazma ve su borusu bağlantı aparatları da ele geçirildi. Finike'de 5 Ağustos'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda H.B, gözaltına alınarak tutuklanmış, zanlının evinde bir miktar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Güncel AA / Ali Karataç Kumluca Antalya Güncel Haberler

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