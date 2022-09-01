Antalya gündem haberi | Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik, Serik'te ziyaretlerde bulundu Güncel Haberler Antalya haberler: Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Serik'te ziyaretlerde bulundu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Serik'te ziyaretlerde bulundu. Bir süre önce Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Çevik, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi. İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'den brifing alan Çevik, birimleri gezdi. Emniyet personeliyle toplantı gerçekleştiren Çevik, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı da makamında ziyaret etti. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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