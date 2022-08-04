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Yüksem nem bunalttı

Nem oranındaki yükseklik Antalyalıları bunalttı.

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Nem oranındaki yükseklik Antalyalıları bunalttı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece kaydedildi. Gece saatlerinde yüzde 90'a ulaşan nem oranı, gündüz saatlerinde yüzde 75 civarında seyrediyor.

Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Yüksek kesimlerden bakıldığında, kent merkezi üzerinde bulutu andıran nem yoğunluğu dikkati çekti. Varyant bölgesinden sahili izleyen vatandaşlar, Beydağlarını görmekte zorlandı.

Yüksek sıcaklık ve nemden etkilenenler, plajlardan sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

"Sıcaklık 1 derece düşecek"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, yüksek nemin hissedilen hava sıcaklığını 5-6 derece artırdığını dile getirdi.

Antalya genelinde etkili olan yüksek neme karşı dikkatli olunmasını isteyen Gültekin, "Bu tür havalar, astım hastalarını, kronik rahatsızlığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Hastalarımızın mümkün mertebe nemden arındırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. Klimalı odaları veya yaylaları tercih edebilirler." diye konuştu.

Gültekin, yaylalarda nem oranının yüzde 15'e kadar düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sahillerde nem oranı yüzde 70'in altına düşmüyor. Yüzde 90'ları bulan yüksek nem, 10 gün boyunca etkisini sürdürecek. Güzel haber cumartesi günü hava sıcaklığı 1 derece düşecek. 1 derece sıcaklık, hissedilen hava sıcaklığını 3 derece düşürecek. Bu insanımızı az da olsa rahatlatacak, nefes aldıracaktır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Bekir Bektaş - Güncel

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