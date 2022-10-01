Antalya gündem haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya haberler: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde M.Y. ve C.T'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 13 kilo 800 gram skunk, 26 kök skunk bitkisi ile 6 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Elçin Konyaaltı Jandarma Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya gündem haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.