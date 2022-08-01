Antalya gündem haberi: Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu - Haberler

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Antalya gündem haberi: Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu

Antalya gündem haberi: Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu

Edinilen Antalya gelişmesine göre Konyaaltı'nda Etiyopyalı 2 turistin çalınan çantaları jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

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Konyaaltı'nda Etiyopyalı 2 turistin çalınan çantaları jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Aşağıkaraman Mahalles'indeki Kapuz Kanyonu'nda dinlenmek için oturdukları sırada içerisinde cep telefonları, pasaportları, ziynet eşyası ve para bulunan çantalarının çalındığını fark eden Etiyopya uyruklu M.K. ile A.S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, bölgeye yakın bir noktadaki ormanlık alanda şüpheli H.B.A'yı çalınan malzemelerle yakaladı.

Turistlerin çalınan çantaları içerisindekilerle birlikte kendilerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Konyaaltı Etiyopya Jandarma Güncel Haberler

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