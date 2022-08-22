Antalya gündem haberi: Antalya'da motosikletiyle duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi Güncel Haberler Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle bir evin duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle bir evin duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti. Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi'nden Manavgat Şelalesi istikametine ilerleyen İsa E'nin (24) kullandığı 07 AUU 737 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletin sürücüsü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Side Mahallesi'nde kuaförlük yaptığı öğrenilen İsa E'nin kaza sırasında başında kask olmadığı belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Manavgat Sarılar Antalya Güncel Haberler

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