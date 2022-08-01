Antalya gündem haberi... Antalya'da KPSS adaylarına polis yardım elini uzattı

Antalya'da KPSS'ye girerken evraklarını unutan ya da geciken 13 kişiye polis ekipleri yardım etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetişemeyen ya da gerekli evrakları unutanlara yardımına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Kimliğini evde unutan 2 kişi, polislerce sınavın yapıldığı merkezden evlerine gidip kimliğini aldıktan sonra tekrar sınav merkezine yetiştirildi. Sınava geç kalan 5 aday ise üniversite giriş kapısından sınava girecekleri binalara ulaştırıldı.

Kentin çeşitli noktalarından sınav merkezlerine ulaşmaya çalışan 4 kişi de yine polislerce sınava girecekleri merkezlere götürüldü.

Polis ekipleri, sınav giriş belgesini kaybeden bir kişinin tekrar belge çıkartması, kimliğini kaybeden başka bir vatandaşın ise sınav merkezinden nüfus müdürlüğüne ulaşıp yeni kimlik çıkartmasının ardından merkezine dönmesine de yardım etti.