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Antalya gündem haberi: Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Antalya gündem haberi: Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya haber: Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kepez Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kepez İlçesi Şelale Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 61 şişe kaçak alkol ele geçirdi.

Operasyonda M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

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