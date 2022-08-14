Antalya gündem haberi: Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı Antalya haberlerine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin 4. katında mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarılırken atladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin 4. katında mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarılırken atladı. Yeni Mahalle 2452 Sokak'ta bir evin 4. katındaki panjura düşen kedi mahsur kaldı. Kedinin bulunduğu bölgeye ulaşamayan çevredekiler itfaiyeden yardım istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Bu sırada itfaiye erinin elinden kaçan kedi, 4. kattan atladı. Kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı. Güncel AA / Tahsin Küçükkaraca Antalya İtfaiye Kepez kedi Güncel Haberler

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