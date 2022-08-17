Antalya gündem haberi | Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, hasara neden oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, hasara neden oldu. Altınova Orta Mahalle 39 Nolu Sokak'taki 8 katlı apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kattaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangında apartmanda hasar oluştu. Güncel AA / Orhan Çiçek Antalya İtfaiye Kepez Güncel Haberler

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