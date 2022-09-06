Antalya gündem haberi: Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye para cezası verildi Güncel Haberler Antalya gelişmesine göre Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde sürücülere 330 bin 791 lira trafik cezası uygulandı. Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde sürücülere 330 bin 791 lira trafik cezası uygulandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi, vatandaşın huzur ve sükununu bozacak, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran sürücülere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye 303 bin 791 lira idari ceza uygulandı, 212 araç trafikten men edildi. Ayrıca başka birinin kimlik bilgilerini kullanan sürücü hakkında adli işlem yapıldı. "Dur" ikazına uymayan 6 motosiklet sürücü ile alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücü hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada arama kaydı bulunun 2 kişi asayiş ekiplerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam Jandarma Tragger Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya gündem haberi: Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye para cezası verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.