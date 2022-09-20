Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde bir işyerinde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yeri ve depolarına operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, 1 kompresör ile 1 dolum makinesi ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahipleri Ş.Y. ve Ö.K. ile kaçak sigara dolum işinde çalıştığı belirlenen T.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Manavgat Hisarcık Antalya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title