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Antalya gündem haberi | Alanya'daki denetimlerde 86 araç trafikten men edildi

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Antalya haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 86 araca trafiğe çıkış yasağı getirildi, 442 sürücüye 117 bin 205 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 86 araca trafiğe çıkış yasağı getirildi, 442 sürücüye 117 bin 205 lira ceza kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde farklı mahallelerde eylül ayında 11 bin 130 araç denetlendi.

Denetimlerde yüksek sesle müzik çalarak yayalar ve çevreye rahatsızlık veren, ara sokaklarda aşırı hız yapan, kemer takmayan ve kask kullanmayan 442 sürücü ile "Abart egzoz" diye tabir edilen, aşırı yüksek ses çıkaran egzoz takılı olduğu gerekçesiyle trafikten men edilen 86 araçla ilgili 117 bin 205 lira ceza uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Antalya Tragger Alanya Güncel Haberler

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