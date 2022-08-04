Antalya gündem haberi | Alanya'da saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Antalya haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde saksılarda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde saksılarda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli H.Ş'nin evinde yapılan aramada, saksılarda 5 kök Hint keneviri ile 20 gram esrar ele geçirildi.
Zanlı, gözaltına alındı.
AA / Ayşe Yıldız - Güncel