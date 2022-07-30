Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kızlarpınarı Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden İlyas Çetin, durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletin çalınması binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaya olarak apartmanın önüne gelen kişinin motosikletin kilidini kırdığı ve binip ayaklarıyla iterek olay yerinden uzaklaştığı yer aldı. AA / Güncel Motosiklet Antalya Alanya Güncel Haberler

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