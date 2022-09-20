Karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli, hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli, hayatını kaybetti. Tosmur Mahallesi'nde bir sitedeki daireden duman kokusu geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, su dolu tepsinin üzerinde yanan mangalın yanında engelli Adem Yeğni'yi (46) hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yeğni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeğni'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Cenaze, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Antalya Alanya Güncel Haberler

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