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Antalya gündem haberi... Alanya'da 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı

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Antalya gündem haberi... Alanya'da 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı

Antalya haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili baba ve kızı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili baba ve kızı tutuklandı.

Alanya'da bir lisenin bahçesinde, okulda eğitim gören kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden B.Ç, H.B'yi bıçakla yaraladı. Kavga sürerken okula gelen B.Ç'nin babası İ.H.Ç. de kavgaya karışan diğer kız öğrenciler A.P. ve C.A'yı bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler B.Ç. ve babası İ.H.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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