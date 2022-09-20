Antalya gündem haberleri... Acil durum çağrısı gönderen gemideki göçmenler Antalya'ya ulaştı Güncel Haberler Antalya haber... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil durum çağrısı gönderen tekneden kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari kargo gemisi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı yakınlarına getirildi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil durum çağrısı gönderen tekneden kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari kargo gemisi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı yakınlarına getirildi. Dün akşam saat 20.41'te Kaş ilçesine 103 deniz mili mesafede 'mayday' (acil durum) çağrısında bulunan 20 metrelik gemiden alınan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu kargo gemisi, Sahil güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına geldi. Gemiye, komutanlığa bağlı sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği görüldü. Göçmenlerin, karaya indirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. (Gazi Taş - Fırat Demir/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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