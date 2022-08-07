Antalya gündem: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Güncel AA / Sefa Şahin Antalya AFAD Güncel Haberler

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