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Antalya gündem: Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

Antalya gündem: Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

Antalya haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren kişi yaşamını yitirdi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren kişi yaşamını yitirdi.

Karabük Mahallesi Beşkonak bölgesinde ailesiyle piknik yapmaya gelen Mehmet Özdemir (28) yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Özdemir için ailesi yardım istedi. Bölgeye, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Özdemir, suya girdiği noktanın 10 metre ilerisinde yaklaşık 5 metre derinlikte bulundu.

Botla kıyıya çıkartılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Karabük Antalya Güncel Haberler

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