Antalya gündem: Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Antalya gündem: Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya gündem: Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya haberleri: Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, evlerde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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