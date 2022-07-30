Antalya gündem: Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Antalya haberleri: Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ele geçirildi. Operasyonda, evlerde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Güncel AA / Süleyman Elçin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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