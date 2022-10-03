Antalya gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Kırkpınar Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme timlerinin katılımıyla operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada saksılarda 20 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili A.T. ve O.K, gözaltına alındı. Öte yandan, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Kimlik kontrollerinin ardından Z.S'nin üst aramasında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Ekipler, şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Ayşe Yıldız Jandarma Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.