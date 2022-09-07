Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya gündem: Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu

Güncel Haberler

Antalya gündem: Antalya'da hayvanseverlerce oluşturulan barınak 170 köpeğe yuva oldu

Antalya haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanı Mustafa Denizer'in, hayvanseverlerin desteğiyle kiraladığı arazide oluşturduğu barınakta sahipsiz köpekler barınıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanı Mustafa Denizer'in, hayvanseverlerin desteğiyle kiraladığı arazide oluşturduğu barınakta sahipsiz köpekler barınıyor.

Hafriyat işleriyle uğraşan Denizer, yaklaşık 3 yıl önce sahipsiz hayvanlar için Gedik Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla küçük bir barınak yaptı. Arkadaşlarıyla da Serik Patili Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğini kuran Denizer, derneğin girişimiyle bir yıl önce 8 bin metrekarelik araziyi kiralayarak hayvan barınağını büyüttü.

Günün büyük bölümünü barınakta geçiren Denizer, gazetecilere, hayvanseverlerin destekleriyle sahipsiz hayvanlara bir yuva oluşturduklarını söyledi.

Barınakta 3 kişinin çalıştığını ve 170 köpekle ilgilenildiğini aktaran Denizer, kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış pitbull cinsi köpeklere de özel kafeslerde baktıklarını belirtti.

Serik Belediyesi ekiplerinden kısırlaştırma konusunda destek aldıklarını anlatan Denizer, gerek dernek üyeleri gerekse vatandaşların yardımıyla hayvanların bakımını üstlendiklerini kaydetti.

Barınakta şu anda sadece köpeklerin bulunduğunu dile getiren Denizer, "Her köpeğe bir isim veriyoruz ve onunla hitap ediyoruz. Köpekler isimlerini biliyorlar. Beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyorlar." dedi.

Denizer, hayvan sahiplenmek isteyenleri barınağa davet etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title