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Antalya gündem: Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Antalya gündem: Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya gündem haberi: Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan C.T. gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Kemer Güncel Haberler

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