Antalya gündem: Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya gündem haberi: Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucunda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan C.T. gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Orhan Çiçek - Güncel