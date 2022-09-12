Antalya gündem: Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği toplantıda, 157 gündem maddesi görüşüldü.

Böcek, yaptığı konuşmada, okullarda ilk ders zilinin çaldığını hatırlatarak, Antalya'da bin 710 okul, 34 bin 299 öğretmen ve 475 bin 145 öğrencinin yeni eğitim öğretim dönemine başladığını söyledi.

Gündem öncesi açılış konuşmalarında AK Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Serhat Demir de okulların açılmasıyla kentte yaşanan trafik sorununun daha da arttığını belirterek, yürütülen kavşak çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi istedi.

Bunun üzerine Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mustafa Nurettin Tonguç, çalışmalar kapsamında 57 kavşağın geometrisini düzelterek, yeni sisteme uygun hale getirildiğini ifade etti.

Kentte 38 akıllı kavşak ve 61 uzaktan erişimli kavşakla ilgili projeleri hazırladıklarını vurgulayan Tonguç, şunları kaydetti:

"Bu projelerin montajlarına da başladık. Kavşaklara uçlarında balık gözü kamera bulunan 7 metre uzunluğundaki direklerimizi ekledik. Sarısu bölgesinden şehir merkezine kadar olan bölümde 7 kavşağı akıllı hale getirdik. Uncalı bölgesindeki 3 ardışık kavşağın ve Kuzey'den Antalya girişinde yer alan ardışık kavşakların da geometrisi, direkleri tamamlandı. Görüntü almaya başladık. Ekim sonuna kadar 38 akıllı kavşak tamamlanmış olacak."

Ekim ayı sonunda trafik yönetim merkezini de faaliyete geçireceklerini aktaran Tonguç, bu uygulamalarla şehir trafiğinde daha az duraklama, karbon salınımını azaltma ve yakıt tüketiminde tasarrufu hedeflediklerini vurguladı.

Su faturalarının yüksek olması tartışıldı

AK Parti Meclis üyesi Özdemir Manavoğlu ise Antalya'da su faturalarında yaşanan artışı gündeme getirdi.

Türkiye'deki en pahalı suyun Antalya'da kullanıldığını dile getiren Manavoğlu, enerji tüketiminin karşılanması için belediyenin kendi enerjisini üretmesi gerektiğini aktardı.

Belediye Başkanı Böcek de enerji maliyetlerinin hesaplanması ve Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumlarıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.