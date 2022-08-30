Antalya gündem: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü Güncel Haberler Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Okurcalar Mahallesi'nde otelde tatil yapan Ahmet Demir (57), serinlemek için eşiyle birlikte denize girdi. Çırpınmaya başlayan Demir, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler

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