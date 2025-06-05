Antalya Gazipaşa Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 38,62 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.32'de meydana geldi. Yerin 67,26 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel