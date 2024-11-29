Antalya Gazipaşa Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, tarafından yapılan açıklamada; Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde 34.79 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.