Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

 Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

Antalya Gazipaşa Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya Gazipaşa Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Antalya Gazipaşa açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 34.79 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, tarafından yapılan açıklamada; Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde 34.79 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
img

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte alacağı tazminat
img

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik? Alanya'da deprem mi oldu? 29 Kasım Alanya deprem mi oldu? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Kahve falında kurt görmek ne demek? Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir? Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahve falında zürafa görmek ne demek? Dede Korkuta'ta, İlyada'a, Decameron'da, Binbir Gece Masalları'nda teleme, çobanaşı geçer mi? Teleme hangi eserde geçer?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.