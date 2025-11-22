Antalya Gazeteciler Cemiyeti '2024 Yılı Basın Ödülleri' verildi

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Kepez ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen törende, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 3 gazeteci ödül aldı. Haber kategorisinde ekonomi dalında kıdemli muhabir Ayşe Yıldız "Tarımda Çığır Açacak Buluş" haberiyle, fotomuhabiri Orhan Çiçek "Hayata Dokunuş" eseriyle güncel haber fotoğrafı dalında, kıdemli kameraman Bekir Bektaş ise "Selgeli Yörük Fatma" görüntüsüyle jüri özel ödülünün sahibi oldu.

AGC Başkanı İdris Taş, törendeki konuşmasında, kentteki resmi kurum ve STK'larla işbirliği halinde çalıştıklarını, birçok projeyi birlikte hayata geçirdiklerini söyledi.

Birçok mesleğin yasası olduğunu ama gazeteciliğin bir yasası olmadığına dikkati çeken Taş, "Bu mesleği kimlerin yapabileceği, kuralları, eğitimi net şekilde belirlenmiş olmalı. Gazetecilik adı altında asılsız haberler yapılıyor. Tüm illerde aynı sorun var, gazeteciliği kimin yapabileceğini belirleyen bir yasa, kültür, eğitim ve bilgi birikimi olsa böyle bir sorun yaşamayız. Bu sorunların yaşanmaması için gazetecilik yasasının çıkartılması gerekir." dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de gazete ve internet sitelerinin ekonomik olarak ayakta durabilmeleri gerektiğine işaret ederek, basının demokrasinin önemli bir unsuru olarak var olmasının önemine dikkati çekti.

Özdemir, basın meslek yasasının muhalefetiyle ve iktidarıyla el birliği halinde çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu yasa siyasileri de dezenformasyona ve itibar suikastine karşı koruyacaktır." dedi.

"Bilgi kirliliği olduğu yerde gazetecilere çok önemli görevler düşüyor"

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise gazetecilerin birçok sorumluluğu ve görevi olduğunu, bu nedenle cemiyetin ve gazetecilerin güçlü olması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin tarafsız ve bağımsız olması için güçlendirilmeleri gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Gazetecilik meslek yasası gereklidir. Böyle bir kanun sadece işini düzgün yapan gazetecileri korumak için değil, siyasiler için de gerekli, şehir için sivil toplum için yani hepimiz için gerekli. Bugün sosyal medya dediğimiz olgunun nasıl bir canavara dönüştüğünü hepimiz görüyoruz. Buna taraflı tarafsız, partili partisiz herkesin kurban olduğunu görüyoruz. Bilgi kirliliği olduğu yerde gazetecilere çok önemli görevler düşüyor. Bu, partiler üstü bir konudur, eminim Meclis'teki partiler ve temsilcileri de böyle düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir haklı talebi yerine getirmek için birlikte çalışmaya biz de varız."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir de sadece ödül takdim etmek için değil, aynı zamanda demokrasinin en güçlü sac ayaklarından biri olan basın mensuplarına duyulan saygı ve dayanışmayı ifade etmek için bir arada olduklarını kaydetti.

Gazetecilerin gerçeğin izini sürdüğünü anlatan Özdemir, "(Gazetecilik) Halkın haber alma özgürlüğünü yaşatmanın, toplumun vicdanı olmanın adıdır. Sizlerin çoğu emeği görülmeyen, maddi ve manevi zorluklarla dolu bu yolculukta büyük cesaret ve sorumluluk üstlenen kahramanlarsınız." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise basın meslek yasasının hazırlanması sürecine parti olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Diğer ödül alanlar

Haber kategorisinde Antalya Körfez Gazetesinden Ertuğrul Gün'ün "Kaçak Turizm", Araştırma-İnceleme kategorisinde Hürses Gazetesinden Ayla Çekiç'in "Bu Bir İhbardır/YİKOB'dan Masallar/Sorumlular Ceza Alana Kadar Durmayacağız", röportaj kategorisinde Akdeniz Manşet Gazetesinden Arzu Yavuz'un "Hedefi Antalya'yı Yeşilçam'a Çevirmek", köşe yazısı kategorisinde Antalya Ekspres Gazetesinden İhsan Coşkun'un "İSİAS", spor haberi kategorisinde Demirören Haber Ajansından Semih Ersözler'in "Dedesinin İzinden Giden Belaruslu David Er Meydanında" haberleri ödüle layık görüldü.

Televizyon alanında haber kategorisinde İhlas Haber Ajansından Süleyman Ekin'in "Namazı Kaçıran Cemaat Saldırganı Taşla Kovaladı", en iyi görüntü TRT Antalya'dan Ömer Ufuk Ulusoy'un "Karda Elektrik Arızaları" görüntüsü ödül aldı.

Spor haberi fotoğrafı İhlas Haber Ajansından Suat Metin'in "Gole Bakış", kültür sanat haberi fotoğrafı kategorisinde Akdeniz Gerçek Gazetesinden Nizamettin Özmen'in "Silyonda Tarihi Dayanışma" fotoğrafı ödüle layık görüldü.

Yılın basın fotoğrafı alanında AGC üyesi Zülkif Yıldırım'ın "Son Hamle", yılın radyocusu TRT Antalya Radyosundan Emre Altınışık'ın "Tahtacılar Semah ve Mengi" ödül kazanırken, sayfa tasarımı alanında Antalya Körfez Gazetesinden Abdullah Yüksel'in 14 Şubat 2024 1. sayfası, Antalya Lider Gazetesinden Hamiyet Salman'ın 10 Eylül 2024 1. sayfası ödüllendirildi.

Genç iletişimciler ödülü ise AKİL Haber Ajansından Adilcan Özdemir ve Atakan Soylu'nun "Engelleri Aşan Başarı Hikayesi", AKİL Haber Ajansından Kutay Tarık Akay'ın "Karanlığı Aydınlatan Kadınlar" haberlerine verildi. Jüri özel ödülünü ise Demirören Haber Ajansından B. Levent Yenigün, Alparslan Çınar, Burak Yalman'ın "Keçileri Çalınınca İnsanlara Küstü" görüntüsü aldı.

Nuri Dağtekin özel ödülü Nuri Erkal'a, AGC kurum özel ödülü "Açı Eğitim Kurumları"na verildi.

Öte yandan, 2024 AGC Antalya Basın Ödülleri jüriliğini yapan Anadolu Ajansı Karadeniz Haberleri Müdür Yardımcısı Ayşe Eda Ünlü Özen'e de törende plaket takdim edildi.