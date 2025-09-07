Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Gözaltına Alındı

Haberler

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
