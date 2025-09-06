Haberler

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.

Arslan hakkında gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.

