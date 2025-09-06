Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.