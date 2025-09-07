Antalya Emniyet Müdürü İçin Yakalama Emri Çıkarıldı

YAKALAMA EMRİ DÜZENLENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılarak hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın Ankara'da olduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen İlker Arslan'ın bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi. Diğer yandan Arslan'ın Ankara'ya gittiği Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan aracının PTS analizleri sonucu Cihanbeyli ilçesinde durdurulduğu, aracı kullanan kişinin kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan'ın araçta bulunmadığı da öğrenildi.