Antalya Emniyet Müdürü İçin Yakalama Emri Çıkarıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi. Arslan'ın Ankara'da olduğu tespit edilip, cep telefonunu kapatarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılarak hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın Ankara'da olduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen İlker Arslan'ın bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi. Diğer yandan Arslan'ın Ankara'ya gittiği Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan aracının PTS analizleri sonucu Cihanbeyli ilçesinde durdurulduğu, aracı kullanan kişinin kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan'ın araçta bulunmadığı da öğrenildi.

