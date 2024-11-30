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Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan Basın ve Güvenlik Açıklamaları

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Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya'nın turizm ve tarımda marka olduğunu belirterek, basın özgürlüğüne olan saygısını vurguladı. Basının şehrin marka değeri için önemine dikkat çeken Arslan, okul çevresindeki asılsız uyuşturucu iddialarını araştırdıklarını ifade etti.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Antalya Türkiye'nin vitrin şehri. Turizmi ve tarımıyla dünyada bir marka. Antalya basınının da kentin marka değeri ve ülke ekonomisine etki edecek konularla ilgili yaklaşımında hassasiyetli davrandığını görüyoruz." dedi.

Döşemealtı ilçesindeki polis sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Arslan, burada yaptığı açıklamada, emniyet müdürlüğü olarak basına büyük değer verdiklerini söyledi.

Arslan, basın özgürlüğünün uluslararası güven altında olduğunu anımsattı.

Antalya basının da kentine duyarlı olduğuna dikkati çeken Arslan, "Antalya Türkiye'nin vitrin şehri. Turizmi ve tarımıyla dünyada bir marka. Antalya basınının da kentin marka değeri ve ülke ekonomisine etki edecek konularla ilgili yaklaşımında hassasiyetli davrandığını görüyoruz." dedi.

Kendilerinin karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sonuna kadar şeffaf ve ulaşılabilir olduklarını anlatan Arslan, emniyetin bilgi kanallarının her daim açık olduğunu, toplumun doğru bilgilendirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bir gazetecinin elektronik denetleme sistemine ilişkin sorusuna Arslan, "Antalya Valisi Hulusi Şahin de hassasiyetle konunun üzerinde duruyor. Atıl durumdaki yatırım için 'Yılbaşında başlayalım' talimatı oldu. Belediye de üstlenici firmada da yapıcı davranıyor. Emniyet olarak biz de çalışıyoruz. En kısa sürede devreye girecek." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Okullarda renkli şekerler şeklinde uyuşturucu satılıyor gibi kentte okul çevreleriyle ilgili sürekli söylentiler dolaşıyor?" şeklindeki sorusuna Arslan, "Evet şeker konusu ve sakallı adam geziyor gibi söylentiler çıkıyor. Bize de ulaştı. Hepsini araştırdık. Asparagas haber. Okul polisliği anlamında üzerimize düşeni yapıyoruz ama tekrar bir değerlendirme toplantısı yaptık. Okullar ve çevresinde etkin bir şekilde görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın çağın vebası haline geldiğine işaret eden Arslan, toplumsal olarak bu sorunu çözmek için bazı doğru tespit ve analizler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Skuterlerle ilgili de çok şikayet aldıklarını aktaran Arslan, "Trafikte ve kullanıldıktan sonra başıboş bir şekilde bırakılması gerçekten kaotik bir sorun haline geldi. Bununla ilgili tedbirlerimizi arttıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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