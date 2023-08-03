Antalya Emniyet Müdürlüğü Personeline Rütbe Takıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 122 personele rütbeleri törenle takıldı.

2023 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulunca Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser yardımcılığından 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine kadar çeşitli rütbelerde 122 personelin rütbeleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, il protokolü, teşkilat mensupları ve ailelerinin katıldığı törenle takıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Polislik mesleği zor ve meşakkatli bir meslektir. Bu görevi yerine getirirken ailemizden, özel hayatımızdan birçok fedakarlık yapmaktayız. Bizlere başarılı çalışma ortamı sağlayan ailelerimize, eşlerimize, bizlere verdikleri destek ve güvenden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bilmenizi isterim ki rütbe demek sorumluluk demektir. Her rütbe yükselişi vatandaşımıza, milletimize ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzda artışlar meydana getirmektedir. Bir üst rütbeye terfi eden 122 personelimizin yeni rütbeleriyle de başarılı hizmetler yapacakları inancıyla hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi saygıyla anıyor, emekli teşkilat mensuplarımıza huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Vali Ersin Yazıcı ise, "Turizmin başkenti Antalya'nın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında Emniyet Teşkilatı mensuplarının büyük katkısı bulunmaktadır. Kurulduğu ilk günden bu yana her türlü şartta üstün bir vazife anlayışı ile zaman, mekan ve mesai mefhumu gözetmeden görev yapan gurur kaynağımız tüm teşkilatımıza şükranlarımı sunuyor, rütbe terfisi alan tüm personeli tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA