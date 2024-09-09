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Ehliyetsiz Sürücü Kaçmaya Çalıştı, Gözyaşları İçinde Ceza Aldı

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Antalya'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Özcan Y., trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Kaçışının ardından yakalanan genç, cezai işlem sırasında gözyaşı dökerek zor durumda olduğunu belirtti. Toplamda 25 bin 637 lira para cezası uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANTALYA'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sonucu yakalanan sürücü Özcan Y., trafik polisleri cezai işlem uyguladığı sırada gözyaşı döküp "Valla bu sene koyun moyun hiçbir şey yok, of ya 4 tane de kardeşim var benim" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik polisleri bulvar üzerinde uygulama yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan 07 VEU 29 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Ekiplerin defalarca ihtarda bulunduğu sürücü, bulvar üzerinden Akdeniz Üniversitesi istikametine otomobiliyle kaçmayı sürdürdü. Sürücü Özcan Y., Kültür Mahallesi 3862 ve 3864 sokak kesişiminde araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalandı. Özcan Y.'nin ehliyetinin olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsüne, 'ehliyetsiz araç kullanmaktan', 'Dur ihtarına uymamaktan', 'Makas atmaktan', 'Sinyal vermemekten', 'Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamaktan' toplamda 25 bin 637 lira para cezası uygulandı.

'4 KARDEŞİM VAR BENİM'

Trafik polisleri cezai işlem uyguladığı sırada gözyaşı döken Özcan Y., "Valla bu sene koyun moyun hiçbir şey yok, of ya 4 tane de kardeşim var benim" dedi. Trafik polislerinin cezai işlem uygulamasının ardından ehliyetsiz sürücünün babası İbrahim Y.'ye ait 07 VEU 29 plakalı otomobil çekici yardımıyla çekildi. Sürücü Özcan Y. ise ifadesi alınmak üzere Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezine götürüldü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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