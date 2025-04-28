Antalya Düşünce Platformu Toplantısında Güvenlik Anlayışı Vurgulandı

Antalya Düşünce Platformu'nun (ADP) nisan ayı olağan toplantısının konuğu Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan oldu.

Arslan, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıldır yalnızca bir kolluk gücü değil, milletin vicdanı, umudu ve güven kaynağı olduğunu belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden, insan odaklı güvenlik anlayışını ilke edinen bir teşkilat olduklarının altını çizen Arslan, "Güvenliği yalnızca suçla mücadele değil, topluma değer katmak, huzuru inşa etmek olarak görüyoruz. Antalya gibi bir dünya şehrinde de bu sorumluluğu taşımaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Platform Başkanı Mustafa Müezzinoğlu da her ay bir farklı konukla toplantı yaparak, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Toplantıya Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Korhan Karaaslan, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek, Aksu İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kasapoğlu, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü Ömer Karaaslan ve platform üyeleri katıldı.

???????Konuşmaların ardından Arslan'a ve diğer ilçe emniyet müdürlerine plaket verildi, yeni üyelere de rozet katıldı.