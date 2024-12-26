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Antalya Düşünce Platformu'nda İklim Değişikliği Tartışıldı

Antalya Düşünce Platformu'nda İklim Değişikliği Tartışıldı
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Antalya Düşünce Platformu, aralık ayı olağan toplantısını iklim değişikliği konusunda gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden iş insanlarının katıldığı toplantıda, platform projeleri ve iklim değişikliği ile ilgili kritik bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, mevcut sorunlara karşı acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Antalya Düşünce Platformu üyelerinin bu ayki toplantısının konusu "iklim değişikliği" oldu.

Platform üyeleri, aralık ayı olağan toplantısını kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya farklı sektörlerden iş insanları da katıldı.

Platform Başkanı Mustafa Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, platform olarak hazırladıkları projelerle kente önemli katkıda bulunduklarını belirtti.

Toplantıya katılan Çevre Yüksek Mühendisi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon ayak izi, fosil yakıtlar, sera gazları ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Antalya'da ve dünyada yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Atasoy, "İklim değişikliğine neden olan unsurlara karşı bugünden tedbir alınmazsa çocuklarımıza yaşanılmayacak bir kent bırakırız. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir." dedi.

Platformun genel sekreteri Güler Şen Akyazı da yapılan faaliyetleri anlattı.

Toplantıda platforma yeni katılanlara rozetleri takıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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