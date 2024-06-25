Antalya Düşünce Platformu, Muratpaşa Belediye Başkanı ile Kent Sorunları Hakkında Görüştü

Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş ve üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya gelerek kent sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güvenbaş ile ADP Başkan Yardımcıları Fatma Kahraman, Leman Sedef Tuna Sapaz ile üye Okan Özkırmızı, Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Güvenbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Antalya'nın çözüm bekleyen sorunları olduğunu ifade eden Güvenbaş, "Kentte yapılacak projelerle sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmasından yanayız. Antalya Düşünce Platformu olarak işbirliğine açığız." dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini kaydetti.