Antalya, dünyanın en iyi 5'inci turizm destinasyonu

ULUSLARARASI araştırma şirketi Euromonitor'un 2025 yılı için hazırladığı 'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' listesinde 5'inci sırada yer alan Antalya, bu listeye girebilen Türkiye'deki ilk ve tek şehir oldu.

Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Şehri' listesiyle birlikte 'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' listesini açıkladı. İki listenin de Türkiye açısından önemine dikkat çeken Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Şehri' listesinde Türkiye'den 2 şehir yer alınca, haber Türk kamuoyunun ilgisini daha da çok çekti. Listede 5'inci sıradaki İstanbul dünya genelinde en önemli şehir destinasyonlarından biri. Listede 8'inci Antalya, resort turizm ve tatil destinasyonu olarak en çok ziyaretçi alan şehir. Listede aynı ülkeden 2 şehir olan tek ülke Türkiye. Dünya genelinde 100 şehrin verileri üzerinden çalışma yapıldığını göz önüne alırsak, bu sayısal anlamda önemli bir başarı" dedi.

EN İYİ 10 TURİZM DESTİNASYONU

'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' şeklindeki ikinci listenin daha önemli olduğunu ifade eden Recep Yavuz, "Euromonitor son birkaç yıldır Lighthouse iş birliği ile en iyi turizm destinasyonları adı altında bir çalışma yapıyor. Buna göre belirlenmiş 6 temel başlık altında 50'den fazla gösterge, 100 tatil bölgesi üzerinde inceleniyor. Ana başlıklar turizm alt yapısı, turizmin yarattığı ekonomik ve ticari verimlilik, sağladığı iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik konularındaki potansiyeli ve sürdürülebilirlik. Amaç artık sadece turist sayısını artırmak değil, destinasyonların doğal dengesini bozmadan turizmin ömrünü uzatmak, turistin bilinçlenmesine destek olarak, daha sorumluluk bilincinde, daha uzun süre kalarak, daha çok turist gelmesini sağlamak. Kontrolsüz büyüme altyapı üzerinde büyük baskı oluşturuyor, doğaya zarar veriyor ve de en önemlisi yerel halkın yaşam kalitesini bozuyor ve dolayısıyla turizme karşı tepkiler turizmin büyümesine paralel artıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN İLK KEZ BİR ŞEHİR BU LİSTEDE

Bu listenin kamuoyunun ve turizm dünyasının ilgisini bu yöne çekerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir turizm anlayışını yerleştirmeye çalıştığını dile getiren Yavuz, "Turizmin dengeli bir dağılım sergilemesi ve ülkenin kendi halkına tatil imkanının sunulması en önemli kriterler arasında. Bütün bu kriterler değerlendirilerek birkaç yıldır hazırlanan bu listeye bu yıla kadar Türkiye'den hiçbir şehir giremiyordu. Zaten biz de gelen turist sayısına odaklandığımız için pek farkına da varmıyorduk. Ancak son yıllarda iki liste birden değerlendiriliyor. En çok turist giden değil, en sağlıklı gelişen turizm destinasyonları öne çıkıyor. Bu önümüzdeki yıllarda daha da belirgin bir hal alacak. İşte o listeye bu yıl ilk kez Türkiye'den bir şehir girdi, Antalya" dedi.

LİSTEDEKİ 10 ŞEHİR

Listedeki yerlerin Orlando, New York, Mekke, Paris, Antalya, Medine, Los Angeles, Dubai, Cancun, Kyoto şeklinde sıralandığını belirten Yavuz, "Ürün çeşitliliği, coğrafi avantajları, modern havalimanı, konforlu otelleri, çocuklu aileler için sunulan hizmetler, doğa ile uyum, teknolojiye yatkınlığı gibi konular değerlendirilerek bu sonuca varılmış. Değerlendirmelerde misafirlerin yorumlarının dikkate alındığını düşünüyorum. Bu her ne kadar mutluluk verse, önce bunu korumayı ve yukarılara taşımayı düşünmeliyiz. Görünen o ki turizmi yaşatabilmek artık sadece deniz ve güneş ile mümkün değil" dedi.

NELER YAPILMALI?

Recep Yavuz, bu konuda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Değer odaklı turizm modeline yönelmeliyiz ve dünya artık çok turist değil, doğru turist modeline geçti. Antalya bunun için gerekli potansiyele sahip. Antalya'nın en büyük eksiği; Şehir merkezi markası oluşturmak. Kaleiçi, Konyaaltı ve Fener hattında neler yapılmaz neler. Gelen turist şehre inmedikçe hem turist mutsuz, hem şehir mutsuz olacak. 12 ay turizm ancak spor, kongre ve kültür turizmini geliştirmekle mümkün. Yapay zeka destekli akıllı turizm yönetimi. Çin ve Asya Pasifik stratejisi. Sürdürülebilirlik, turizmin gelecekteki anahtarı. Otellere yeşil sertifika, çevreye duyarlı projeler, bilinçli tüketim gibi konular ömrümüzü uzatacak. Antalya için marka vizyonu. Antalya'nın daha bir sloganı bile yok. Antalya bu yöndeki hamleleri ile Bangkok'un hacmini, Dubai'nin akıllı şehir vizyonunu ve Singapur'un sürdürülebilirlik modelini Akdeniz'e taşıyabilir."

RESORT TATİL OLAN TEK ŞEHİR ANTALYA

Listede son zamanlarda ilk sıralarda yer alan Bangkok'un güvenlik kaygıları, bölgesel rekabet ve yerel para birimi güçlenmesine rağmen 30 milyon ziyaretçi alan tek destinasyon olduğunu belirten Yavuz, "Hong Kong 2'nci (23,2 milyon), Londra 3'üncü (22,7 milyon), Macau 4'üncü (20,4 milyon), İstanbul 5'inci (19,7 milyon), Dubai 6'ncı (19,5 milyon), Mekke 7'nci (18,7 milyon), Antalya 8'inci (18,6) milyon), Paris 9'uncu (18,3 milyon) ve Kuala Lumpur 10'uncu (17,3 milyon). Listede Antalya dışındakilerin hepsi şehir destinasyonu. Resort tatil destinasyonu olan tek yer geçen yıla göre yüzde 8 artmış olan Antalya" diye konuştu.